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Мужчина с ребенком погибли после удара дрона ВСУ по автомобилю

В результате удара беспилотника украинских вооруженных формирований по автомобилю на территории Брянской области погибли двое гражданских, о чем сообщил исполняющий обязанности главы региона Егор Ковальчук.

В результате удара беспилотника украинских вооруженных формирований по автомобилю на территории Брянской области погибли двое гражданских, о чем сообщил исполняющий обязанности главы региона Егор Ковальчук.

Атака дроном-камикадзе на легковую машину произошла вблизи населенного пункта Солова Стародубского района. Жертвами инцидента стали 23-летний мужчина, управлявший транспортным средством, и 15-летняя пассажирка. Автомобиль был полностью уничтожен огнем.

Кроме того, в результате событий в области травмы различной степени тяжести получили еще четверо человек.

Россиянам разрешат копить на жилье по новому законодательству.