Хозяйственный магазин загорелся на Полевой улице в подмосковном Фрязине

Хозяйственный магазин вспыхнул на Полевой улице в подмосковном Фрязине. На место прибыли пожарные. Об этом в четверг, 25 июня, сообщили в пресс-службе МЧС России по Московской области.
— Сообщение о возгорании по адресу: город Фрязино, улица Полевая, дом 15 поступило в 07:28. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений людей в здании не было, наблюдалось сильное задымление из окон, — рассказали в канале ведомства в соцсети МАКС.
Огнеборцы локализовали возгорание на площади 80 квадратных метров, а затем полностью его потушили. Никто не пострадал.
23 июня пожар произошел на складе с просроченным алкоголем в деревне Городище под Воскресенском. Спасатели ликвидировали возгорание.