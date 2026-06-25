В Самарской области организатор нарколаборатории осужден за производство 51 кг наркотиков

Согласно материалам дела, в октябре 2025 года подсудимый, действуя по указанию неустановленных соучастников, произвел не менее 51,4 кг наркотического средства -PVP (производное N-метилэфедрона). На этапе следствия были изъяты прекурсоры и химические вещества, которые использовались для синтеза.
При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства: обвиняемый добровольно сообщил о преступлении и активное содействовал его раскрытию. Он был приговорен к девяти годам колонии строгого режима.
Также в доход государства были конфискованы автомобиль BMW X1, земельный участок с жилым домом и хозяйственными постройками, а также три мобильных телефона, которые обвиняемый использовал для совершения преступлений. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.