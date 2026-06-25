Вечером 24 июня в Шахтах потушили пожар в здании шиномонтажа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
По данным ведомства, вызов из-за возгорания на Делегатской, 32 б поступил в 18:18. Площадь горения составляла 200 кв. метров. В 19:50 пламя ликвидировали. Причина возгорания устанавливается.
От МЧС на месте работали 11 человек, было задействовано четыре единицы техники.
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