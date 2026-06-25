На видео сняли поимку и допрос россиянина с бомбой для подрыва суда в Мариуполе

«Я обратился к знакомым, чтобы подзаработать. Мне дали контакт украинской стороны. Я скидывал координаты российских военных, и за каждые мне платили по 5 тысяч рублей. Потом он пишет мне: “Приезжай к тайнику, забери пакет и привези к месту назначения”, — рассказал подозреваемый.