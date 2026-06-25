После урагана в Кушве подтопило дома и приусадебные участки

В городе Кушва Свердловской области поднялся уровень воды в реке Кушве, что привело к подтоплению четырех жилых домов и 25 приусадебных участков. Как сообщили в региональном управлении МЧС, вода поднялась на 60 см из-за заторов, образовавшихся после торнадо, прошедшего 22 июня.
В ведомстве уточнили, что специалисты оценивают ущерб, причиненный жилым домам и другим постройкам. По предварительным данным, дальнейшего подъема воды и новых подтоплений не ожидается.
Наиболее серьезные последствия непогоды пришлись на Кушву, где после урагана введен режим чрезвычайной ситуации. По данным регионального МЧС, во время стихии пострадали 16 человек.
Кроме того, повреждения получили 99 частных жилых домов, 25 автомобилей и 15 линий электропередачи. Еще 32 частных дома были полностью разрушены. Для жителей, оставшихся без жилья, развернут пункт временного размещения.
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