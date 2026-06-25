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Женщину из Ермаковского округа будут судить за незаконное получение соцвыплат

Жительница Красноярского края прикинулась малоимущей ради крупной выплаты.

Источник: Комсомольская правда

В Ермаковском округе перед судом предстанет местная жительница, которую обвиняют в мошенничестве при получении социальных выплат. Напомним, эта статья предусматривает до шести лет лишения свободы. 25 июня в МВД по Красноярскому краю рассказали, что речь идет о незаконно полученных сотнях тысяч рублей.

Полицейские выяснили при проверке, что 39-летняя сельчанка подала заявление на социальный контракт в управление соцзащиты, предоставив недостоверные данные. Более того, она успела получить крупную сумму. А это уголовно наказуемо.

В заявлении она указала среднемесячный доход на себя и детей за период с ноября 2024 года по январь 2025 года, однако величина прожиточного минимума не совпадала с реальной. Кроме того, женщина умолчала о доходах своего сожителя, а также не сообщила о собственной трудовой и предпринимательской деятельности в ноябре 2024 года.

Благодаря этому ее семью признали малообеспеченной, и она получила государственную поддержку в размере 350 тысяч рублей. А теперь ее за это будут судить. Полученную обманом сумму придется вернуть в бюджет.