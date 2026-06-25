Женщину из Ермаковского округа будут судить за незаконное получение соцвыплат

В заявлении она указала среднемесячный доход на себя и детей за период с ноября 2024 года по январь 2025 года, однако величина прожиточного минимума не совпадала с реальной. Кроме того, женщина умолчала о доходах своего сожителя, а также не сообщила о собственной трудовой и предпринимательской деятельности в ноябре 2024 года.