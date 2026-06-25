Семья курьерки с младенцем уехала из Алматы — минтруда

«Не было названо ИИН либо фамилия, имя, отчество брата, либо там место конкретной работы. Сфера была названа, да, но это не с целью, что семья, другие члены семьи должны содержать, либо братья, либо сестры. Это было высказано с целью для того, чтобы оценить все состояние этой семьи. Мы говорим, что они жили неплохо. Неплохо здесь говорится о том, что они не шикуют. Это не говорит о том, что они деньгами разбрасываются. Это средняя семья по нашей методике цифровой карты семьи», — ответил представитель министерства труда.