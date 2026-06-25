Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семья курьерки с младенцем уехала из Алматы — минтруда

Астана. 25 июня. КазТАГ — Алена Субботина. Семья курьерки с младенцем уехала из Алматы, сообщил первый вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Ербол Туякбаев.

Источник: КазТАГ

«Как только эта публикация вышла, мы со стороны государства в лице управления соцзащиты города Алматы встретились, поехали домой к ним, были предложены меры трудоустройства. Семья отказалась самостоятельно, они потом покинули Алматы и сейчас они живут в Шымкенте вместе со своими родителями, как и раньше жили. Вот так выглядит. Сами, да, конечно (приняли решение — КазТАГ)», — сказал Туякбаев в кулуарах сената в четверг.

Журналисты спросили вице-министра, насколько законно было распространять сведения о родственниках и кредитах курьерки.

«Не было названо ИИН либо фамилия, имя, отчество брата, либо там место конкретной работы. Сфера была названа, да, но это не с целью, что семья, другие члены семьи должны содержать, либо братья, либо сестры. Это было высказано с целью для того, чтобы оценить все состояние этой семьи. Мы говорим, что они жили неплохо. Неплохо здесь говорится о том, что они не шикуют. Это не говорит о том, что они деньгами разбрасываются. Это средняя семья по нашей методике цифровой карты семьи», — ответил представитель министерства труда.

Туякбаев считает, что «ничего противозаконного» в озвучивании наличия кредита не было.

«Не были озвучены персональные данные. Мы не говорили, у кого. Это озвучено было: у мужа имеется кредит», — добавил вице-министр.