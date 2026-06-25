Семья курьерки с младенцем уехала из Алматы — минтруда

«Как только эта публикация вышла, мы со стороны государства в лице управления соцзащиты города Алматы встретились, поехали домой к ним, были предложены меры трудоустройства. Семья отказалась самостоятельно, они потом покинули Алматы и сейчас они живут в Шымкенте вместе со своими родителями, как и раньше жили. Вот так выглядит. Сами, да, конечно (приняли решение — КазТАГ)», — сказал Туякбаев в кулуарах сената в четверг.
Журналисты спросили вице-министра, насколько законно было распространять сведения о родственниках и кредитах курьерки.
«Не было названо ИИН либо фамилия, имя, отчество брата, либо там место конкретной работы. Сфера была названа, да, но это не с целью, что семья, другие члены семьи должны содержать, либо братья, либо сестры. Это было высказано с целью для того, чтобы оценить все состояние этой семьи. Мы говорим, что они жили неплохо. Неплохо здесь говорится о том, что они не шикуют. Это не говорит о том, что они деньгами разбрасываются. Это средняя семья по нашей методике цифровой карты семьи», — ответил представитель министерства труда.
Туякбаев считает, что «ничего противозаконного» в озвучивании наличия кредита не было.
«Не были озвучены персональные данные. Мы не говорили, у кого. Это озвучено было: у мужа имеется кредит», — добавил вице-министр.