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Шестерых нижегородцев осудили за кражу топлива на 4,3 млн рублей

Участники организованной преступной группы сделали незаконную врезку в магистральный нефтепродуктопровод и продавали дизель дальнобойщикам.

В Нижегородской области вынесли приговор шести участникам организованной группы, которые занимались хищением топлива из магистрального нефтепродуктопровода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Следствием и судом установлено, что в декабре 2023 года 55-летний мужчина привлек пятерых знакомых для незаконной врезки в трубу на территории Богородского и Лысковского муниципальных округов. Чтобы скрыть следы, злоумышленники оформляли на подставных лиц земельные участки и размещали там насосное оборудование. Похищенное дизельное топливо они продавали водителям большегрузов и через арендованную емкость на АЗС в Княгининском районе.

Преступную деятельность пресекли сотрудники регионального МВД и УФСБ. Общий ущерб превысил 4,3 миллиона рублей, часть горючего на 1,8 миллиона удалось изъять. Суд назначил троим фигурантам от 3 лет 3 месяцев до 5 лет колонии общего режима со штрафами, остальные трое получили от 2,5 до 3 лет лишения свободы условно.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин лично посетил нижегородскую АЗС и проверил ситуацию с топливом.