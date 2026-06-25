Шестерых нижегородцев осудили за кражу топлива на 4,3 млн рублей

Следствием и судом установлено, что в декабре 2023 года 55-летний мужчина привлек пятерых знакомых для незаконной врезки в трубу на территории Богородского и Лысковского муниципальных округов. Чтобы скрыть следы, злоумышленники оформляли на подставных лиц земельные участки и размещали там насосное оборудование. Похищенное дизельное топливо они продавали водителям большегрузов и через арендованную емкость на АЗС в Княгининском районе.