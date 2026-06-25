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В Хабаровске вынесен приговор организованной группе за дропперство

В Хабаровске трое человек признаны виновными в дропперстве. Участники организованной группы признали вину в полном объеме.

В Хабаровске трое человек признаны виновными в дропперстве. Участники организованной группы признали вину в полном объеме.

Установлено, что в июле 2023 года осужденные предложили знакомым открыть банковские счета с картами и передать их неустановленному лицу. За это им полагалось денежное вознаграждение. Таким образом они отправили в Казань свыше сорока банковских карт, заведомо зная, что их используют для совершения преступлений.

Индустриальный районный суд г. Хабаровска вынес приговор: двоим — по два года условно, еще одной осужденной — 500 тысяч рублей штрафа.

Приговор в законную силу не вступил, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.