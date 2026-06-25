В Хабаровске вынесен приговор организованной группе за дропперство

Установлено, что в июле 2023 года осужденные предложили знакомым открыть банковские счета с картами и передать их неустановленному лицу. За это им полагалось денежное вознаграждение. Таким образом они отправили в Казань свыше сорока банковских карт, заведомо зная, что их используют для совершения преступлений.