Хабаровский студент перевёл мошенникам 2,4 млн рублей отца-бизнесмена

В Хабаровске двое горожан перевели мошенникам 6 млн рублей. Студент отправил на «безопасные счета» преступников сбережения отца-бизнесмена, а 45-летняя хабаровчанка продала комнату в общежитии и взяла кредит, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
21-летнему молодому человеку позвонили из «обслуживания домофонов» и попросили назвать код из смс. Затем другие мошенники сказали, что по его персональным данным финансируют террористов, и нужно срочно спасать все деньги на «безопасных счетах». Студент через банкоматы отправил мошенникам 2,4 млн рублей отца-предпринимателя.
45-летней хабаровчанке «специалисты фонда» пообещали выплату и попросили паспортные данные. Затем другие аферисты сказали, что на нее берут кредиты. Для спасения от них горожанка на самом деле взяла кредит, продала комнату и отправила преступникам 3,5 млн рублей.
— Возбуждены уголовные дела о мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ), — сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.
Напомним, хабаровчан обманывают «романтические» мошенники.