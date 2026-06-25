Хабаровский студент перевёл мошенникам 2,4 млн рублей отца-бизнесмена

21-летнему молодому человеку позвонили из «обслуживания домофонов» и попросили назвать код из смс. Затем другие мошенники сказали, что по его персональным данным финансируют террористов, и нужно срочно спасать все деньги на «безопасных счетах». Студент через банкоматы отправил мошенникам 2,4 млн рублей отца-предпринимателя.