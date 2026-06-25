После атаки на Воронеж число погибших выросло до шести

Напомним, 22 июня 2026-го стало трагичной датой в истории Воронежа. В полдень понедельника ВСУ атаковали город ракетами. Основной удар пришелся по промышленному предприятию. Также повреждены многоэтажки и частные дома, посекло около 50 автомобилей. К сожалению, не удалось избежать и человеческих жертв: пять человек погибли, десятки получили ранения.