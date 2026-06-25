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Гусев: 6 человек погибли и 62 пострадали при ударе по Воронежу

В Воронеже завершены поисковые работы на месте ракетного удара 22 июня. Жертвами атаки стали 6 человек, еще 62 мирных жителя пострадали. Власти Воронежской области начали выплату компенсаций семьям погибших.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Воронеже полностью завершены поисковые работы на месте ракетной атаки, произошедшей 22 июня. Итоговое число жертв составило шесть человек, еще 62 мирных жителя получили ранения. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

По данным главы региона, тело последней пропавшей без вести женщины спасатели нашли под завалами. Сейчас в больницах города остается 21 пациент, а остальные пострадавшие лечатся амбулаторно.

Власти Воронежской области уже начали выплачивать компенсации семьям погибших, а также планируется оказать адресную финансовую поддержку жителям, получившим тяжелые травмы.

Губернатор поблагодарил горожан за оперативную эвакуацию во время тревоги, а все экстренные службы — за быструю и слаженную работу на месте ЧС.

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