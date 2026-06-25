Гусев назвал число пострадавших при ракетной атаке ВСУ на Воронеж 22 июня

В результате ракетной атаки ВСУ на Воронеж днём 22 июня пострадали 68 человек. Об этом губернатор Александр Гусев сообщил в своём канале в мессенджере МАКС в четверг, 25 июня.
В четырёх больницах региона остаётся 21 совершеннолетний воронежец. Остальным пострадавшим, среди которых двое несовершеннолетних, госпитализация не потребовалась. Врачи оказали горожанам всю необходимую медицинскую помощь, после чего направили их на амбулаторное лечение.
Глава региона добавил, на текущий момент формируются списки тех, кто оказался серьёзно ранен. Эти люди получат финансовую поддержку.
Ранее стало известно, что число погибших при ракетной атаке на Воронеж 22 июня увеличилось до шести.
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