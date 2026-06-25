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В Кушве создают карту пострадавших объектов после смерча

В Кушве продолжают работы по восстановлению после смерча.

Источник: Департамент информационной политики Свердловской области

В Кушве создадут карту пострадавших объектов после смерча. Напомним, что 22 июня стихия повредила 25 машин и 124 дома, из них 32 разрушены полностью. Пострадал 21 человек, двое госпитализированы с переломами.

— Штаб формирует единую карту пострадавших объектов и систему сопровождения каждого дома. Планируется закрепить за каждым объектом ответственного специалиста и строительную бригаду, чтобы жители могли оперативно получать информацию о ходе восстановительных работ, — сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

В Кушву продолжают приезжать строительные бригады. Они ремонтируют крыши, восстанавливают поврежденные дома и социальные объекты. Для более чем 120 строителей организованы места проживания и питания.

По данным МЧС России по Свердловской области, на утро 25 июня, без электричества пока остаются 143 жилых дома. За сутки подключено 138 домов. В течение дня планируется восстановить электричество в большей части пострадавших территорий, туда уже направили дополнительные бригады энергетиков.

Также ведется работа по предоставлению материальной помощи. Штаб собирает документы для назначения выплат пострадавшим, в том числе собственникам полностью разрушенных домов.

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