Пьяного авиадебошира задержали в Перми за скандал на трапе самолёта

40-летний житель Краснокамска устроил дебош на трапе самолёта, вылетавшего из Перми в Москву. Ему отказали в перелёте по причине алкогольного опьянения. В ответ пассажир повёл себя агрессивно и нецензурно выразился в адрес экипажа воздушного судна.