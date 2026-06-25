Пьяного авиадебошира задержали в Перми за скандал на трапе самолёта

Авиадебошир в аэропорту Большое Савино устроил скандал на трапе самолёта и был задержан, сообщает транспортная полиция Перми.
40-летний житель Краснокамска устроил дебош на трапе самолёта, вылетавшего из Перми в Москву. Ему отказали в перелёте по причине алкогольного опьянения. В ответ пассажир повёл себя агрессивно и нецензурно выразился в адрес экипажа воздушного судна.
«В сопровождении транспортной полиции нарушитель проследовал в служебное помещение ОВД, где пояснил, что в ожидании вылета перебрал спиртного. В выдыхаемом мужчиной воздухе содержание алкоголя составило 1,64 мг/л, что является достаточно сильной степенью опьянения», — уточнили в Пермской транспортной полиции.
Были составлены три протокола по ст. 20.21 (появление в общественных местах в состоянии опьянения), 20.1 (мелкое хулиганство) и 11.17 (нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте) КоАП РФ. Районный суд вынес скандалисту наказание за мелкое хулиганство в виде пяти суток ареста.
Выяснилось, что мужчина житель — Красокамска — ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения общественного порядка, а в Москву он летел на заработки.
Ранее сайт perm.aif.ru сообщал, что буйный пассажир устроил дебош в самолёте Пермь — Сочи.