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Вертолет совершил вынужденную посадку в Павлодарской области

Павлодар. 25 июня. КазТАГ — Вертолет АО «Казавиаспас», участвовавший в поисково-спасательной операции, совершил вынужденную посадку в Павлодарской области, передает корреспондент агентства.

Источник: КазТАГ

«В Павлодарской области при выполнении поисково-спасательных работ вертолет АО “Казавиаспас” совершил вынужденную посадку в поле в 8 километрах от села Байдалы. На борту вертолета находились члены экипажа и спасатели. Все находившиеся на борту живы, жертв и пострадавших нет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», — сообщает официальный представитель министерства по чрезвычайным ситуациям Динара Нургалиева.

По данным МЧС, воздушное судно было задействовано в поисково-спасательной операции по поиску мужчины 1950 года рождения.

Как уточнили в ведомстве, по предварительной информации, мужчина во время рыбалки перевернулся на мотоцикле, получил травму ноги и обратился за помощью.

Поисковые мероприятия продолжались около суток с привлечением наземных подразделений и добровольцев. В результате мужчину нашли и оказали ему необходимую медицинскую помощь. Угрозы его жизни и здоровью нет.

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