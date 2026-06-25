Вертолет совершил вынужденную посадку в Павлодарской области

«В Павлодарской области при выполнении поисково-спасательных работ вертолет АО “Казавиаспас” совершил вынужденную посадку в поле в 8 километрах от села Байдалы. На борту вертолета находились члены экипажа и спасатели. Все находившиеся на борту живы, жертв и пострадавших нет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», — сообщает официальный представитель министерства по чрезвычайным ситуациям Динара Нургалиева.
По данным МЧС, воздушное судно было задействовано в поисково-спасательной операции по поиску мужчины 1950 года рождения.
Как уточнили в ведомстве, по предварительной информации, мужчина во время рыбалки перевернулся на мотоцикле, получил травму ноги и обратился за помощью.
Поисковые мероприятия продолжались около суток с привлечением наземных подразделений и добровольцев. В результате мужчину нашли и оказали ему необходимую медицинскую помощь. Угрозы его жизни и здоровью нет.