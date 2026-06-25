В Хабаровске за аферу с перчатками на 6 млн руб осуждены жители Приморья

В Хабаровске за мошенничество с поставкой перчаток на 6 млн рублей осуждены два жителя Владивостока, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Как установил суд, индивидуальный предприниматель и его работник с апреля 2022 по сентябрь 2023 года купили в Приморье партию перчаток неизвестного происхождения. Их расфасовали по коробкам, сходным с упаковками медицинских перчаток, использовав товарный знак их официального производителя, и поставили в больницы Хабаровска более 400 тысяч пар. Ущерб составил свыше 6 млн рублей.
Вину подсудимые не признали, утверждая, что купили перчатки у посредника и не знали об их происхождении.
— Суд признал подсудимых виновными по ч. 3, ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «а» ч. 2 ст. 238.1 УК РФ (обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных медицинских изделий), ч. 3 ст. 180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака). Суд назначил виновным наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
Напомним, поддельная медсправка может обернуться 8 годами колонии для хабаровчан.