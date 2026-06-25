В Хабаровске за аферу с перчатками на 6 млн руб осуждены жители Приморья

Как установил суд, индивидуальный предприниматель и его работник с апреля 2022 по сентябрь 2023 года купили в Приморье партию перчаток неизвестного происхождения. Их расфасовали по коробкам, сходным с упаковками медицинских перчаток, использовав товарный знак их официального производителя, и поставили в больницы Хабаровска более 400 тысяч пар. Ущерб составил свыше 6 млн рублей.