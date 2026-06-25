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В Кузбассе мужчина приманил девочку компьютером, чтобы изнасиловать

В Кузбассе мужчина попытался изнасиловать девочку, заманив ее видеоиграми.

Источник: Комсомольская правда

Житель Кузбасса заманил 11-летнюю девочку в свой дом под предлогом игры на компьютере и попытался изнасиловать. Как пишет VSE42.Ru, школьницу спасала ее мать — она услышала крики ребенка.

По данным следствия, 24-летний мужчина совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера. Пресекла действия преступника мама жертвы.

Обвиняемый уже был судим за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего и находился под административным надзором.

Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы. Мариинский городской суд отправил мужчину в СИЗО до 21 августа 2026 года.