В Кузбассе мужчина приманил девочку компьютером, чтобы изнасиловать

Житель Кузбасса заманил 11-летнюю девочку в свой дом под предлогом игры на компьютере и попытался изнасиловать. Как пишет VSE42.Ru, школьницу спасала ее мать — она услышала крики ребенка.
По данным следствия, 24-летний мужчина совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера. Пресекла действия преступника мама жертвы.
Обвиняемый уже был судим за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего и находился под административным надзором.
Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы. Мариинский городской суд отправил мужчину в СИЗО до 21 августа 2026 года.