Стихийный мемориал появился у повреждённого при атаке ВСУ завода в Воронеже

Стихийный мемориал появился возле предприятия, которое получило наибольшие повреждения при ракетной атаке ВСУ на Воронеж днём 22 июня. Об этом сообщает TV «Губерния».
Горожане несут цветы к забору завода, где погибли люди. В память о них воронежцы оставляют красные гвоздики.
Ранее стало известно, что число жертв ракетной атаки ВСУ увеличилось до шести. В ходе поисковых работ под завалами погибшей была найдена последняя пропавшая без вести. Количество пострадавших при этом составляет 68 человек.
Напомним, что помимо предприятия в результате ракетной атаки ВСУ были повреждены многоквартирные и частные дома, а также автомобили. Подробнее — в нашем материале.
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