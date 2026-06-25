Девять человек пострадали при ДТП с автобусом в Амурской области

В городе Тынде Амурской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского транспорта, в результате которого пострадали девять человек, включая 15-летнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службах регионального следственного управления СК РФ и прокуратуры Амурской области.
По данным правоохранителей, утром 24 июня пригородный автобус № 135 «Тында — Восточный» наехал на бордюр. В этот момент в салоне находились 13 человек, девять из них получили травмы. Троих пострадавших госпитализировали, остальные лечатся дома.
Региональная прокуратура также инициировала проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению законодательства в сфере безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок.