Девять человек пострадали при ДТП с автобусом в Амурской области

В городе Тынде Амурской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского транспорта, в результате которого пострадали девять человек, включая 15-летнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службах регионального следственного управления СК РФ и прокуратуры Амурской области.