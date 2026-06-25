Адвокат из Петербурга обманул красноярского клиента на 435 тысяч рублей

В Красноярске завершено расследование уголовного дела против адвоката из Санкт-Петербурга, заведенного на материалах краевого управления ФСБ. Юриста обвиняют в крупном мошенничестве. Об этом рассказали 25 июня в Следственном комитете по Красноярскому краю и Хакасии.
По версии следствия, в 2023 году этот адвокат стал защитником обвиняемого в вымогательстве мужчины. В том же деле был еще один фигурант, у него был свой адвокат. Используя свое положение, петербургский защитник сообщил клиенту ложные сведения: будто у второго обвиняемого нет денег, чтобы платить своему адвокату. Он убедил подзащитного, что из-за этого общая линия защиты рухнет в суде.
Напуганный мужчина согласился каждый месяц передавать своему адвокату дополнительно 55 тысяч рублей якобы для того, чтобы тот переводил их коллеге второго фигуранта.
С октября 2024 по июль 2025 года защитник получил от него таким образом 435 тысяч рублей. На самом деле он не собирался ничего передавать своему коллеге, а потратил все деньги на себя.
Дело уже направлено в прокуратуру. После утверждения обвинительного заключения его передадут в суд. Обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы.