Адвокат из Петербурга обманул красноярского клиента на 435 тысяч рублей

По версии следствия, в 2023 году этот адвокат стал защитником обвиняемого в вымогательстве мужчины. В том же деле был еще один фигурант, у него был свой адвокат. Используя свое положение, петербургский защитник сообщил клиенту ложные сведения: будто у второго обвиняемого нет денег, чтобы платить своему адвокату. Он убедил подзащитного, что из-за этого общая линия защиты рухнет в суде.