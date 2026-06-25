В Самаре 38-летний рабочий упал в вентиляционную шахту с высоты 17 этажа и погиб

В Самаре 22 июня произошло смертельное ЧП в одном из строящихся домов на улице Луначарского. Об этом сообщили в СК Самарской области. 38-летний рабочий упал в недостроенную вентиляционную шахту с высоты 17 этажа. Он полученных травм он погиб на месте.