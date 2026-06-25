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Казахстанец закупился в магазине на 685 тенге и получил срок

В Экибастузе вынесли приговор 30-летнему мужчине, который нашел банковскую карту на асфальте и решил с помощью нее расплатиться в магазинах, передает «Ирбис TV».

Источник: Nur.kz

Как указывается в приговоре суда, мужчина не работает. Найдя карту на улице, он решил проверить её. В первом магазине ему удалось совершить покупку на скромные 685 тенге. Оплата прошла, и экибастузец решил продолжить шопинг. Он приобретал в основном продукты, обойдя несколько магазинов и потратив почти 54 тысячи тенге.

Когда владелица карты заметила списания, она сразу же заблокировала счёт. Полицейским не составило труда найти расплачивающегося чужими деньгами мужчину. Уголовное дело было рассмотрено по факту «Кражи», и свою вину экибастузец признал. Он пояснил, что уже возместил ущерб в размере 10 тысяч тенге и вернёт всё остальное. Потерпевшая его простила.

Экибастузский городской суд вынес приговор: «Признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 188 УК, и назначить ему наказание в виде ограничения свободы сроком на один год».