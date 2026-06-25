Казахстанец закупился в магазине на 685 тенге и получил срок

Когда владелица карты заметила списания, она сразу же заблокировала счёт. Полицейским не составило труда найти расплачивающегося чужими деньгами мужчину. Уголовное дело было рассмотрено по факту «Кражи», и свою вину экибастузец признал. Он пояснил, что уже возместил ущерб в размере 10 тысяч тенге и вернёт всё остальное. Потерпевшая его простила.