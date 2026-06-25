Казахстанец отдал 250 тысяч тенге за отсрочку от армии: чем все закончилось

По словам заявителя, неизвестный мужчина пообещал за денежное вознаграждение в размере 250 тыс. тенге оказать содействие в получении отсрочки от прохождения воинской службы. Поверив его словам, молодой человек передал указанную сумму. Однако после получения денег злоумышленник перестал выходить на связь и не выполнил взятые на себя обязательства.