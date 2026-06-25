Казахстанец отдал 250 тысяч тенге за отсрочку от армии: чем все закончилось

Так, в полицию обратился 20-летний житель региона, проходивший медицинскую комиссию для призыва на срочную воинскую службу.
По словам заявителя, неизвестный мужчина пообещал за денежное вознаграждение в размере 250 тыс. тенге оказать содействие в получении отсрочки от прохождения воинской службы. Поверив его словам, молодой человек передал указанную сумму. Однако после получения денег злоумышленник перестал выходить на связь и не выполнил взятые на себя обязательства.
«Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался 21-летний местный житель. В ходе разбирательства установлено, что полученные денежные средства он потратил на личные нужды. По данному факту проводится досудебное расследование по признакам мошенничества. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего».Пресс-служба ДП Актюбинской области.
В связи с этим стражи порядка в очередной раз выступили с предупреждением к гражданам:
«Не доверяйте лицам, которые за денежное вознаграждение обещают решить вопросы, связанные с прохождением воинской службы, трудоустройством, получением государственных услуг или оформлением различных документов. Как правило, подобные предложения являются мошенническими».
Казахстанцам напомнили, что все решения о предоставлении отсрочки от воинской службы принимаются исключительно уполномоченными государственными органами в установленном законом порядке.
«Если вам предлагают “решить вопрос” за деньги или вы стали жертвой мошенников, незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону “102”, — заключили в пресс-службе ДП Актюбинской области.
24 июня 2026 года стало известно, что казахстанские водители получают SMS о долгах за платные дороги. В полиции предупредили, что это — мошенники. Стражи порядка показали, как выглядят сообщения.