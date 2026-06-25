Волгоградец получил штраф за участие в схеме с банковскими картами

Как установил суд, в сентябре 2025 года неизвестный предложил волгоградцу по имени Радихан Н. несложную, но, как оказалось, незаконную схему. За определенное вознаграждение Радихану предложили оформить на свое имя банковскую карту и SIM-карту, которая обеспечила бы доступ к системе дистанционного банковского обслуживания. После оформления он должен был передать их этому неизвестному лицу.