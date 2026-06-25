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Осужденный за изнасилование казахстанец сбежал из изолятора

В области Абай стражи порядка задержали мужчину, осужденного за изнасилование, который ранее незаконно покинул территорию изолятора временного содержания, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

25 июня 2026 года ориентировка на разыскиваемого была опубликована в Telegram-канале «Письма президенту». В ней отмечалось, что из «места лишения свободы совершенно неожиданно сбежал осужденный за изнасилование».

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в областной Департамент полиции (ДП). В ведомстве уточнили, что осужденный в 2021 году был приговорен к условному лишению свободы.

Уже в июне 2026 года в связи с неоднократными нарушениями порядка отбывания наказания ему была заменена неотбытая часть наказания на лишение свободы.

«Во время прогулки осужденный совершил незаконный выход за пределы территории изолятора временного содержания. В результате незамедлительно организованных розыскных мероприятий его местонахождение было оперативно установлено».Пресс-служба ДП области Абай.

В настоящее время, по данным правоохранителей, он задержан и водворен в изолятор временного содержания.

Также отмечено, что по факту происшествия назначена служебная проверка.

Ранее сотрудники Департамента полиции (ДП) Алматы провели спецоперацию в пригороде. Стражи порядка мегаполиса вышли на след и задержали преступную группу квартирных воров.