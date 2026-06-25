Жителям Нижегородской области вынесли приговор за самовольное подключение к нефтепроводу и хищение топлива

Решением суда трех фигурантов уголовного дела приговорили к лишению свободы от 3 лет 3 месяцев до 5 лет в исправительной колонии общего режима и штрафу от 200 до 300 тысяч рублей. Еще троим дали от 2,5 до 3 лет условно со штрафом от 100 до 200 тысяч рублей.