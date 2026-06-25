Жителям Нижегородской области вынесли приговор за самовольное подключение к нефтепроводу и хищение топлива

Преступную группу из шести жителей Нижегородской области осудили за незаконное подключение к нефтепроводу и хищение топлива. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.
Напомним, что в декабре 2023 года 55-летний мужчина подговорил своих знакомых на кражу топлива из магистрального нефтепродуктопровода на территории Богородского и Лысковского округов.
Похищенное дизельное топливо злоумышленники продавали дальнобойщикам, а также через арендованную емкость на автозаправке. Общая сумма ущерба составила 4 миллиона 340 тысяч 708 рублей.
Решением суда трех фигурантов уголовного дела приговорили к лишению свободы от 3 лет 3 месяцев до 5 лет в исправительной колонии общего режима и штрафу от 200 до 300 тысяч рублей. Еще троим дали от 2,5 до 3 лет условно со штрафом от 100 до 200 тысяч рублей.
Напомним, что злоумышленник, ограбивший нижегородку возле бара, задержан.