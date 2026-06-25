Почти 50 жителей Красноярского края заболели клещевым энцефалитом

Эпидемиологическая ситуация по клещевым инфекциям в Красноярском крае остаётся напряжённой. По данным управления Роспотребнадзора по региону, только за последние семь дней к медикам с жалобами на присасывание клещей обратились 1 703 жителя, из них 229 — дети.
С начала сезона от укусов пострадали уже 12 357 человек. В 99 случаях это привело к серьёзным заболеваниям. Известно, что клещевой вирусный энцефалит диагностирован у 49 пациентов, клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) — у 43, сибирский клещевой тиф — у 6, анаплазмоз — у 1 человека.
По результатам мониторинга, численность членистоногих на контрольных маршрутах сохраняется на высоком уровне и достигает 10 клещей на один флаго-километр.
Напоминаем, что, если вы обнаружили клеща на теле, необходимо аккуратно снять его и сохранить для лабораторного исследования.
Ознакомиться с графиком работы пунктов приёма клещей можно на сайте ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае».