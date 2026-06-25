Почти 50 жителей Красноярского края заболели клещевым энцефалитом

С начала сезона от укусов пострадали уже 12 357 человек. В 99 случаях это привело к серьёзным заболеваниям. Известно, что клещевой вирусный энцефалит диагностирован у 49 пациентов, клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) — у 43, сибирский клещевой тиф — у 6, анаплазмоз — у 1 человека.