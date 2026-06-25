В Иркутске осудили контрабандистов, вывезших из России лес на 1,4 млрд рублей

В Иркутской области вынесли приговор организаторам и участникам преступной группы, занимавшейся масштабным нелегальным экспортом древесины. Общая стоимость незаконно вывезенного сырья превысила 1,4 миллиарда рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
По данным следствия, в состав группировки входили жители Приангарья и иностранные граждане. В период с 2016 по 2020 год они экспортировали лес через сеть подставных фирм, а полученные миллионы обналичивали. Злоумышленники тщательно конспирировались, успешно создавая видимость законного бизнеса.
Суд назначил двум руководителям сообщества суровое наказание — 19 и 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Остальные соучастники получили от 9 до 12 лет лишения свободы. Также осужденным назначены крупные штрафы (до 3,5 миллиона рублей), а их деньги и недвижимость конфискованы в доход государства.
Ранее, в 2022 году, реальные сроки получили еще два участника этой группы, которые пошли на сделку со следствием. Еще четыре фигуранта дела (один гражданин РФ и трое иностранцев) успели скрыться и с 2021 года находятся в международном розыске.