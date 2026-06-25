Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске осудили контрабандистов, вывезших из России лес на 1,4 млрд рублей

В Иркутской области завершилось расследование дела о нелегальном экспорте древесины. Преступная группа вывозила лес через подставные фирмы с 2016 по 2020 год. Суд назначил организаторам до 20 лет лишения свободы, а также конфисковал их имущество и денежные средства. Общая стоимость незаконно вывезенного сырья превысила 1,4 миллиарда рублей.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Freepik

В Иркутской области вынесли приговор организаторам и участникам преступной группы, занимавшейся масштабным нелегальным экспортом древесины. Общая стоимость незаконно вывезенного сырья превысила 1,4 миллиарда рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

По данным следствия, в состав группировки входили жители Приангарья и иностранные граждане. В период с 2016 по 2020 год они экспортировали лес через сеть подставных фирм, а полученные миллионы обналичивали. Злоумышленники тщательно конспирировались, успешно создавая видимость законного бизнеса.

Суд назначил двум руководителям сообщества суровое наказание — 19 и 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Остальные соучастники получили от 9 до 12 лет лишения свободы. Также осужденным назначены крупные штрафы (до 3,5 миллиона рублей), а их деньги и недвижимость конфискованы в доход государства.

Ранее, в 2022 году, реальные сроки получили еще два участника этой группы, которые пошли на сделку со следствием. Еще четыре фигуранта дела (один гражданин РФ и трое иностранцев) успели скрыться и с 2021 года находятся в международном розыске.