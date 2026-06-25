Белорус пойдет под суд за преступление, которое совершил со своим пакетом

Фигурантом уголовного дела стал 47-летний могилевчанин. За один день мужчина обворовал два магазина, пользуясь тем, что в торговых залах не было сотрудников охраны, а у него при себе был свой пакет. В принесенный пакет мужчина складывал товары, которые ему приглянулись, а потом просто уходил, не оплатив покупки.