Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорус пойдет под суд за преступление, которое совершил со своим пакетом

Белоруса будут судить за преступление, которое он совершил со своим пакетом.

Источник: Комсомольская правда

Житель Могилева совершил преступление, используя свой пакет. Подробности рассказали в УВД Могилевского облисполкома.

Фигурантом уголовного дела стал 47-летний могилевчанин. За один день мужчина обворовал два магазина, пользуясь тем, что в торговых залах не было сотрудников охраны, а у него при себе был свой пакет. В принесенный пакет мужчина складывал товары, которые ему приглянулись, а потом просто уходил, не оплатив покупки.

Доказать его причастность удалось благодаря камерам видеонаблюдения. В отношении могилевчанина возбуждено уголовное дело.

Кроме того, другой белорус привез в гараж друга трофей, а их поймали с поличным при дележке.

Тем временем огромную змею обнаружили в городском парке в Беларуси: «Все вызывайте мне скорую!».

Еще власти объяснили, почему под Минском пахнет навозом.