Белорус пойдет под суд за преступление, которое совершил со своим пакетом

Житель Могилева совершил преступление, используя свой пакет. Подробности рассказали в УВД Могилевского облисполкома.
Фигурантом уголовного дела стал 47-летний могилевчанин. За один день мужчина обворовал два магазина, пользуясь тем, что в торговых залах не было сотрудников охраны, а у него при себе был свой пакет. В принесенный пакет мужчина складывал товары, которые ему приглянулись, а потом просто уходил, не оплатив покупки.
Доказать его причастность удалось благодаря камерам видеонаблюдения. В отношении могилевчанина возбуждено уголовное дело.
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