В Туве чуть не сгорел дом во время традиционного окуривания можжевельником

Спасатели напомнили жителям республики: при использовании можжевельника для обрядов нужно класть его только в прочную негорючую посуду и ставить подальше от стен, занавесок и мебели. При этом кто-то должен следить за процессом. Рядом не должно быть детей и животных, которые могут перевернуть емкость и устроить пожар.