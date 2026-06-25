В Туве чуть не сгорел дом во время традиционного окуривания можжевельником

Днем 24 июня в МЧС по Туве поступил звонок о задымлении в частном секторе поселка Каа-Хем. Пожарные приехали быстро. Огонь успел повредить две стены, уничтожил потолочное перекрытие и часть мебели в одном из домов. Хозяев жилища внутри не оказалось.
Сотрудники МЧС потушили пламя, общая площадь пожара составила пятнадцать квадратных метров. Предварительная версия случившегося — неосторожное обращение с огнем.
Выяснилось, что жильцы проводили традиционный обряд окуривания жилья можжевельником, который в этих местах известен под названием артыш. По народным верованиям, это помогает избавиться от злых духов и негативной энергетики. Искра от оставленного без присмотра тлеющего растения попала на шторы, и этого хватило для возгорания.
Спасатели напомнили жителям республики: при использовании можжевельника для обрядов нужно класть его только в прочную негорючую посуду и ставить подальше от стен, занавесок и мебели. При этом кто-то должен следить за процессом. Рядом не должно быть детей и животных, которые могут перевернуть емкость и устроить пожар.