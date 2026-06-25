Беспилотники атаковали промзону в Уфе

Пострадавших нет. Как уточнил господин Хабиров, «все службы на месте, последствия сейчас устраняют». Он также заверил, что «технологические процессы не нарушены — предприятия работают в штатном режиме».
Ранее, 24 и 25 июня, в Башкирии объявлялась беспилотная опасность. Предыдущий инцидент с уничтожением дронов над регионом произошел в середине апреля. Тогда обломки БПЛА упали на территорию «одного из предприятий», что привело к пожару.
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