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Беспилотники атаковали промзону в Уфе

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил об атаке беспилотников Вооруженных сил Украины на Уфу. Обломки БПЛА упали в промышленной зоне, информирует он.

Источник: РИА "Новости"

Пострадавших нет. Как уточнил господин Хабиров, «все службы на месте, последствия сейчас устраняют». Он также заверил, что «технологические процессы не нарушены — предприятия работают в штатном режиме».

Ранее, 24 и 25 июня, в Башкирии объявлялась беспилотная опасность. Предыдущий инцидент с уничтожением дронов над регионом произошел в середине апреля. Тогда обломки БПЛА упали на территорию «одного из предприятий», что привело к пожару.

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