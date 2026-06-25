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Девять лет колонии назначили нижегородцу за финансирование терроризма

В период с января по апрель 2025 года он перевёл одному из её участников 18 900 рублей.

Сотрудник АО «Торговый дом “Перекрёсток” Саидахмед Шабанов осуждён по делу о финансировании терроризма. Приговор вынес Второй Западный окружной военный суд. Об этом сообщили в суде.

Следствие установило, что мужчина симпатизировал запрещённой в России террористической организации «Хайят Тахрир аш‑Шам». В период с января по апрель 2025 года он перевёл одному из её участников 18 900 рублей.

В ходе разбирательства Шабанов не стал отрицать вину. Он пояснил, что заинтересовался деятельностью группировки через интернет и Telegram, а с июня 2024 года вёл переписку с её представителем, который утверждал, что находится в Сирии и участвует в боевых действиях. Позднее собеседник запросил средства — якобы на закупку медикаментов, продовольствия и оружия.

Суд назначил Шабанову наказание в виде 9 лет лишения свободы: первые 3 года он проведёт в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима.

Ранее семь лет колонии дали нижегородцу за фейки об армии и оправдание терроризма.

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