Девять лет колонии назначили нижегородцу за финансирование терроризма

В ходе разбирательства Шабанов не стал отрицать вину. Он пояснил, что заинтересовался деятельностью группировки через интернет и Telegram, а с июня 2024 года вёл переписку с её представителем, который утверждал, что находится в Сирии и участвует в боевых действиях. Позднее собеседник запросил средства — якобы на закупку медикаментов, продовольствия и оружия.