Семья изнасилованного в лагере мальчика бьется за компенсацию

«Непонятны причины, по которым суд назначил компенсацию в 10 раз меньше, чем по аналогичному уголовному делу с изнасилованием мальчика в Туве. Здесь тоже преступление совершилось группой. Ребенку испортили жизнь, и за это каждая из семей обидчиков заплатит меньше 40 тыс. рублей! На эту сумму компенсации его родители не смогут переехать в другой город-миллионник. Денег хватит, разве что, на однушку в Воркуте. Мы намерены это решение суда оспаривать», — говорит представитель пострадавшей стороны Руслан Мальцев.