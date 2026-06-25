Число и площадь лесных пожаров растут в Красноярском крае

Количество лесных пожаров в Красноярском крае растет, их площадь увеличивается. Власти наращивают группировку огнеборцев на севере региона.
За последние сутки площадь пожаров в лесах выросла на 10 тысяч гектаров и превысила 218 тысяч гектаров, передает ТАСС со ссылкой на Лесопожарный центр края.
Как рассказали 25 июня в правительстве региона, количество спецтехники для тушения возгораний в лесах увеличено до 67 единиц, задействованы, в частности, воздушные суда, бульдозеры, вездеходы, тралы и квадроциклы.
В борьбе с огнем участвуют 2115 человек. На помощь местным пожарным прибыли коллеги из Хакасии, Бурятии, Забайкалья, Свердловской, Иркутской, Тюменской областей, Карелии и Якутии. Подключились межрегиональные силы федеральной Авиалесоохраны и лесопользователи.
За предыдущие сутки в крае зафиксировали 121 лесной пожар. Больше всего возгораний зарегистрировано в Енисейском и Северо-Енисейском, Туруханском и Эвенкийском, Богучанском и Кежемском округах. Большинство очагов возникло из-за сухих гроз.
В авиапатрулировании и других работах участвуют свыше 30 воздушных судов. Применяется и самолет-зондировщик Ан-26, способный вызывать дожди.
В лесах края по-прежнему действует режим ЧС. Посещение лесных массивов ограничено, разведение костров и сжигание мусора запрещено.
25 июня в Лесопожарном центре сообщили, что один из очагов замечен с воздуха в 20 километрах от поселка Майский Енисейского округа. Там специалисты на квадроциклах пытаются взять пожар в кольцо. Он возник, когда молния ударила в сосновый бор, где мох, покрывающий почву сплошным ковром, высох и горит особенно жарко. Ситуацию осложняет сильный ветер.
Добавим, уже несколько дней назад дым от горящей в Красноярском крае тайги достиг Томской и Новосибирской областей.