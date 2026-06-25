Число и площадь лесных пожаров растут в Красноярском крае

25 июня в Лесопожарном центре сообщили, что один из очагов замечен с воздуха в 20 километрах от поселка Майский Енисейского округа. Там специалисты на квадроциклах пытаются взять пожар в кольцо. Он возник, когда молния ударила в сосновый бор, где мох, покрывающий почву сплошным ковром, высох и горит особенно жарко. Ситуацию осложняет сильный ветер.