Шестерых жителей Ростова осудили за похищение человека и вымогательство

По данным следствия, в сентябре 2024 года сообщники потребовали от двух жителей региона 1,2 млн рублей. Чтобы получить деньги, одного из мужчин силой посадили в его же машину и угрожали с применением силы. В итоге у жертвы забрали 300 тысяч рублей и скрылись с места преступления.