Ищут выход. Семья изнасилованного в лагере мальчика бьется за компенсацию

Семья мальчика, изнасилованного группой ребят в летнем спортивном лагере, намерена оспаривать сумму компенсации. Сломанную психику, физические травмы и испорченное детство суд оценил в 350 тыс. рублей. При этом малолетние истязатели избежали тюрьмы, а семья пострадавшего теперь ломает голову, как на эти деньги переехать в безопасное место.
Подробности шокирующей истории — в материале krsk.aif.ru.
Кошмар в летнем домике.
Июнь 2025 года обернулся для младшеклассника настоящим адом. Это была рядовая поездка в спортивный лагерь под Красноярском. Детей разных возрастов заселили в один домик. Старшие подростки быстро установили свои «правила». Трое парней (от 11 до 13 лет) сначала жестоко избили 10-летнего товарища, а затем, накрыв ему голову подушкой, надругались над ним с помощью бутылки из-под минеральной воды. Спустя два дня пытки повторились.
Тренер по тайскому боксу Денис Ч., судья всероссийской категории, об издевательствах узнал. Однако вместо вызова полиции и скорой он «наказал» насильников спортивными упражнениями.
В итоге Сухобузимский районный суд приговорил Дениса Ч. к 1,5 годам колонии общего режима по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и запретил работать с детьми. Вину свою он так и не признал, извинений не принес. Также с тренера взыскали 300 тыс. рублей компенсации.
А вот сами малолетние изверги реального наказания избежали. В силу возраста (до 14 лет) их лишь отправили в центр для трудных подростков, поставив семьи на учет в ПДН. И здесь возникает риск: чувство безнаказанности может подтолкнуть юношей к новым преступлениям в будущем.
Уехать и забыть.
Безнаказанность мучителей — не единственный удар для семьи. Родители мальчика пошли на апелляцию, чтобы оспорить назначенную судом общую сумму компенсации за моральный ущерб. За те ужасы, через которые прошел ребенок, ее размер составил всего 350 тысяч рублей. Суммарно, вместе с тем, что взыскали с тренера — 650 тыс. рублей.
Чтобы минимизировать психологические травмы сына и вырвать его из среды, где всё напоминает о трагедии, семье необходимо сменить место жительства. Но переезд в глухое село — не выход. Это резко ухудшит качество жизни семьи, в которой воспитываются еще двое детей, посещающих городские кружки и секции. А на переезд в другой крупный город присужденных судом денег попросту не хватит.
«Непонятны причины, по которым суд назначил компенсацию в 10 раз меньше, чем по аналогичному уголовному делу с изнасилованием мальчика в Туве. Здесь тоже преступление совершилось группой. Ребенку испортили жизнь, и за это каждая из семей обидчиков заплатит меньше 40 тыс. рублей! На эту сумму компенсации его родители не смогут переехать в другой город-миллионник. Денег хватит, разве что, на однушку в Воркуте. Мы намерены это решение суда оспаривать», — говорит представитель пострадавшей стороны Руслан Мальцев.
По словам юриста, несмотря на большую доказательную базу и очевидный тяжкий вред здоровью ребенка, система оценила страдания мальчика несоизмеримо низко.
Компенсация за изнасилование в Туве.
Скандал с изнасилованием ребенка в Туве прогремел на всю страну в 2023 году. В январе трое подростков надругались над мальчиком в уличном туалете. Экзекуции, по данным следствия, повторялись неоднократно.
Последствия для здоровья тувинского мальчика оказались катастрофическими: он не мог нормально ходить в туалет, был вынужден носить памперсы и спать на пеленках. Местные врачи помочь не смогли. Ребенка экстренно отправили в столичную клинику, где ему провели две сложные операции. Деньги на перелет и лечение тогда собирали неравнодушные россияне.
В отличие от красноярской истории, насильники из Тувы на момент вынесения приговора были старше 14 лет, поэтому понесли суровое уголовное наказание. Летом 2024 года суд приговорил их к реальным срокам: самому старшему дали 9 лет и 10 месяцев, фигуранту, пошедшему на сделку со следствием — 7 лет, а несовершеннолетнему соучастнику — 8 лет воспитательной колонии.
Сумма компенсации в тувинском деле также кардинально отличается. По иску прокуратуры суд обязал увеличить выплату семье пострадавшего с двух до пяти миллионов рублей. Впрочем, мама тувинского мальчика, Айза, ранее признавалась журналистам, что сомневается в реальном получении этих денег от семей преступников. Сейчас они с сыном покинули родную республику из соображений безопасности и скрывают свое место жительства.
Красноярская семья надеется, что вышестоящие инстанции пересмотрят размер компенсации. Эти деньги — не попытка «заработать» на горе, а единственный шанс купить жилье в безопасном месте и попытаться выстроить жизнь покалеченного ребенка заново.
Напомним, недавно в Туве пьяный мужчина ворвался в оздоровительный лагерь и избил палкой детей.