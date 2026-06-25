В Минске пенсионерка лишилась больших денег, которые копила внучке на свадьбу

Минчанка хотела дождаться курьера Национального банка, однако мошенники запретили это делать. На следующий день пенсионерке снова поступил звонок от аферистов, которые в этот раз начали требовать декларирования денег, хранящихся на картах. В тот момент женщина поняла, что стала жертвой обмана.