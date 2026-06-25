В Минске пенсионерка лишилась больших денег, которые копила внучке на свадьбу. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.
В милицию обратилась 73-летняя женщина, которую мошенники обманули по схеме «Водоканала».
Под предлогом замены счетчиков аферисты прислали минчанке несколько смс-сообщений, из которых она продиктовала коды. После это лжесотрудник финансовой милиции обвинил пенсионерку в спонсировании террористической организации, а также запугал уголовным делом.
Жительница Минска поверила, согласившись предоставить «декларацию о доходах» для оправдания себя. Для этого пенсионерка по видеосвязи показала аферистам все деньги, которые у нее хранились дома — более 11 000 рублей в разной валюте.
«Женщина сложила их в конверт и под контролем аферистов спрятала его в траве в условленном месте. Однако пенсионерка отказалась уходить домой и оставлять деньги без присмотра», — привели подробности в ГУВД.
Минчанка хотела дождаться курьера Национального банка, однако мошенники запретили это делать. На следующий день пенсионерке снова поступил звонок от аферистов, которые в этот раз начали требовать декларирования денег, хранящихся на картах. В тот момент женщина поняла, что стала жертвой обмана.
Тем временем белорус пойдет под суд за преступление, которое совершил со своим пакетом.
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