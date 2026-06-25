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Группу жителей Ростовской области осудили за похищение человека и вымогательство

Суд Ростова-на-Дону вынес приговор шестерым фигурантам дела о похищении человека и вымогательстве. Преступление было совершено в сентябре 2024 года: злоумышленники требовали у двух местных жителей 1,2 миллиона рублей. Для запугивания они похитили одного из мужчин, угнали его автомобиль, избивали и угрожали расправой. Забрав у жертвы 300 тысяч рублей, преступники скрылись, но были оперативно задержаны после сообщения очевидца.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Freepik

В Ростове-на-Дону вынесли приговор шести местным жителям, признанным виновными в похищении человека, вымогательстве и неправомерном завладении автомобилем. Об этом сообщили в Следственном управлении СКР по Ростовской области.

В сентябре 2024 года осужденные потребовали у двух местных жителей 1,2 миллиона рублей. Чтобы выбить деньги, они похитили одного из мужчин и угнали его автомобиль. Потерпевшего удерживали в салоне машины, избивали и угрожали расправой. Забрав у жертвы 300 тысяч рублей, преступники скрылись.

О преступлении в правоохранительные органы сообщил случайный очевидец. Благодаря его показаниям сотрудники полиции и следователи СК оперативно установили личности всех нападавших и задержали их. Суд назначил фигурантам наказание в виде лишения свободы на сроки от 4 лет и 6 месяцев до 7 лет. Отбывать наказание осужденные будут в исправительных колониях общего и строгого режимов.