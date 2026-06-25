Группу жителей Ростовской области осудили за похищение человека и вымогательство

Суд Ростова-на-Дону вынес приговор шестерым фигурантам дела о похищении человека и вымогательстве. Преступление было совершено в сентябре 2024 года: злоумышленники требовали у двух местных жителей 1,2 миллиона рублей. Для запугивания они похитили одного из мужчин, угнали его автомобиль, избивали и угрожали расправой. Забрав у жертвы 300 тысяч рублей, преступники скрылись, но были оперативно задержаны после сообщения очевидца.