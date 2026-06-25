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Нижегородские полицейские раскрыли кражу денег из игрового автомата с игрушками

Злоумышленник присвоил себе почти 15 тысяч рублей.

Полиция Нижнего Новгорода установила личность подозреваемого в хищении денег из торгового центра. Им оказался 33-летний местный житель, имеющий судимость. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

Выяснилось, что мужчина проник ночью в торговый центр на проспекте Молодежном Автозаводского района. Повредив кирпичом стенку игрового автомата с игрушками, злоумышленник похитил все имевшиеся там деньги.

Материальный ущерб составил почти 15 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, с нижегородца взяли подписку о невыезде.

Ранее сообщалось, что жителям Нижегородской области вынесли приговор за самовольное подключение к нефтепроводу и хищение топлива.