Нижегородские полицейские раскрыли кражу денег из игрового автомата с игрушками

Полиция Нижнего Новгорода установила личность подозреваемого в хищении денег из торгового центра. Им оказался 33-летний местный житель, имеющий судимость. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.
Выяснилось, что мужчина проник ночью в торговый центр на проспекте Молодежном Автозаводского района. Повредив кирпичом стенку игрового автомата с игрушками, злоумышленник похитил все имевшиеся там деньги.
Материальный ущерб составил почти 15 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, с нижегородца взяли подписку о невыезде.
Ранее сообщалось, что жителям Нижегородской области вынесли приговор за самовольное подключение к нефтепроводу и хищение топлива.