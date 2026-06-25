Полицейские Красноярска будут постоянно проверять ломбарды в поисках краденого

В Красноярске сотрудники уголовного розыска провели рейды по ломбардам и комиссионным магазинам. Об этом рассказали 25 июня в МВД по Красноярскому краю.
В ведомстве пояснили, что такие проверки стали для полиции обычной практикой: они нужны, чтобы находить вещи, украденные у горожан и перекрывать каналы сбыта краденого.
На этот раз оперативники посетили три торговые точки, где внимательно осмотрели больше 70 мобильных телефонов, 23 велосипеда и другие популярные товары. Все это сверяли с базами розыска.
В ходе рейда удалось обнаружить один смартфон, который числился в списках как похищенный. В ближайшее время его вернут владельцу.