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Полицейские Красноярска будут постоянно проверять ломбарды в поисках краденого

Красноярские оперативники проверяют комиссионки в поисках похищенного имущества.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске сотрудники уголовного розыска провели рейды по ломбардам и комиссионным магазинам. Об этом рассказали 25 июня в МВД по Красноярскому краю.

В ведомстве пояснили, что такие проверки стали для полиции обычной практикой: они нужны, чтобы находить вещи, украденные у горожан и перекрывать каналы сбыта краденого.

На этот раз оперативники посетили три торговые точки, где внимательно осмотрели больше 70 мобильных телефонов, 23 велосипеда и другие популярные товары. Все это сверяли с базами розыска.

В ходе рейда удалось обнаружить один смартфон, который числился в списках как похищенный. В ближайшее время его вернут владельцу.