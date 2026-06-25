Суд освободил от наказания виновника смертельного ДТП под Пермью

Суд освободил от наказания 70-летнего водителя, виновного в смертельном ДТП под Пермью, сообщили в Индустриальном районном суде.
Авария случилась летом 2025 года, недалеко от деревни Песьянка. мужчина нарушил ПДД и допустил наезд на стоящий автобус. В результате аварии погибли два пассажира его легковушки.
После столкновения машину виновного отбросило на проезжавший большегруз, который опрокинулся и врезался в другой автобус. Пожилая супружеская пара, возвращавшаяся с дачи, скончалась от травм. Водитель легковушки получил лёгкий вред здоровью, другие участники не пострадали.
Суд квалифицировал действия мужчины по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц). Однако стационарная судебно-психиатрическая экспертиза показала, что после правонарушения у него наступило временное психическое расстройство, требующее лечения.
Постановлением суда подсудимый освобождён от наказания. К нему применена принудительная мера медицинского характера — лечение в психиатрической стационарной организации общего типа. В случае выздоровления он может быть привлечён к ответственности, если не истечёт срок давности.
Судебный акт не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось о смертельном ДТП недалеко от Суксуна, в котором погибла женщина и трое ее детей.