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Суд освободил от наказания виновника смертельного ДТП под Пермью

Погибла пожилая супружеская пара, которую мужчина вёз с дачи.

Суд освободил от наказания 70-летнего водителя, виновного в смертельном ДТП под Пермью, сообщили в Индустриальном районном суде.

Авария случилась летом 2025 года, недалеко от деревни Песьянка. мужчина нарушил ПДД и допустил наезд на стоящий автобус. В результате аварии погибли два пассажира его легковушки.

После столкновения машину виновного отбросило на проезжавший большегруз, который опрокинулся и врезался в другой автобус. Пожилая супружеская пара, возвращавшаяся с дачи, скончалась от травм. Водитель легковушки получил лёгкий вред здоровью, другие участники не пострадали.

Суд квалифицировал действия мужчины по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц). Однако стационарная судебно-психиатрическая экспертиза показала, что после правонарушения у него наступило временное психическое расстройство, требующее лечения.

Постановлением суда подсудимый освобождён от наказания. К нему применена принудительная мера медицинского характера — лечение в психиатрической стационарной организации общего типа. В случае выздоровления он может быть привлечён к ответственности, если не истечёт срок давности.

Судебный акт не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось о смертельном ДТП недалеко от Суксуна, в котором погибла женщина и трое ее детей.