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«Мне тяжело, я привыкла к этому ребенку»: крестная сына Екатерины Тарховой не сдержала слез в суде

Крестная сына Екатерины Тарховой расплакалась на заседании суда в Самаре.

Источник: Комсомольская правда

Крестная сына Екатерины Тарховой, которую обвиняют в убийстве экс-мэра Самары и его жены, не смогла сдержать эмоций в суде. Елену Братчикову пригласили на заседание 25 июня в качестве свидетеля. Говоря о маленьком Маоре, она расплакалась, передает корреспондент «КП-Самара» из зала суда.

Елена Братчикова забрала Маора к себе после того, как в феврале 2025 года арестовали Екатерину Тархову. До недавнего времени ребенок жил с ней, однако летом 2026 года он вместе с отцом Владом Пасиком уехал в Израиль.

«1 июня 2026 года меня пригласили в органы опеки и сказали взять с собой Маора. По решению суда он теперь должен жить с отцом», — сказала Елена Братчикова и разревелась.

По ее словам, поначалу она общалась с ребенком, созванивалась. Однако потом Влад Пасик якобы запретил ей звонить: «Мне тяжело, я привыкла к этому ребенку».

Рассказала Елена Братчикова и о взаимоотношениях Екатерины с сыном. Она уверяет, что Тархова очень любит сына. Как и Маор мать.

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