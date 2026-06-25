Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Подмосковье 13-летний школьник поджег АЗС по указанию мошенников

Полиция задержала 13-летнего школьника, который поджег топливную колонку на заправке в Подольске по указанию куратора из Telegram. Подросток признался, что его обманом заставили совершить преступление.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В подмосковном Подольске полицейские задержали 13-летнего ученика шестого класса, который совершил поджог топливной колонки на автозаправочной станции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ходе допроса в присутствии законных представителей мальчик рассказал, что познакомился в мессенджере с пользователем, выдававшим себя за девушку, и отправил ей свою геолокацию, рассчитывая на личную встречу. Позднее с ним связался мужчина, который заявил, что переданные координаты якобы будут использованы для нанесения ударов со стороны ВСУ. Чтобы «предотвратить» угрозу, школьника принудили к поджогу АЗС.

Это не первый подобный случай в регионе: ранее Ломоносовский районный суд отправил под домашний арест 17-летнего подростка, совершившего поджог сразу двух автозаправочных станций. Как и в случае с шестиклассником из Подольска, он действовал по указанию неизвестного куратора, с которым общался через мессенджер Telegram.

В настоящее время с задержанным школьником работают сотрудники правоохранительных органов. Полиция устанавливает личности организаторов преступной схемы, использующих детей для совершения диверсий.

Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше