В Подмосковье 13-летний школьник поджег АЗС по указанию мошенников

В подмосковном Подольске полицейские задержали 13-летнего ученика шестого класса, который совершил поджог топливной колонки на автозаправочной станции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В ходе допроса в присутствии законных представителей мальчик рассказал, что познакомился в мессенджере с пользователем, выдававшим себя за девушку, и отправил ей свою геолокацию, рассчитывая на личную встречу. Позднее с ним связался мужчина, который заявил, что переданные координаты якобы будут использованы для нанесения ударов со стороны ВСУ. Чтобы «предотвратить» угрозу, школьника принудили к поджогу АЗС.
Это не первый подобный случай в регионе: ранее Ломоносовский районный суд отправил под домашний арест 17-летнего подростка, совершившего поджог сразу двух автозаправочных станций. Как и в случае с шестиклассником из Подольска, он действовал по указанию неизвестного куратора, с которым общался через мессенджер Telegram.
В настоящее время с задержанным школьником работают сотрудники правоохранительных органов. Полиция устанавливает личности организаторов преступной схемы, использующих детей для совершения диверсий.