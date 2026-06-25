В Подмосковье 13-летний школьник поджег АЗС по указанию мошенников

В ходе допроса в присутствии законных представителей мальчик рассказал, что познакомился в мессенджере с пользователем, выдававшим себя за девушку, и отправил ей свою геолокацию, рассчитывая на личную встречу. Позднее с ним связался мужчина, который заявил, что переданные координаты якобы будут использованы для нанесения ударов со стороны ВСУ. Чтобы «предотвратить» угрозу, школьника принудили к поджогу АЗС.