Маршрутка вспыхнула и сгорела на дороге во Всеволожске

На Аэропортовской улице во Всеволожске произошел пожар в маршрутке ПАЗ. К счастью, в салоне автобуса в момент возгорания никого не было, и никто не пострадал. Спасатели быстро потушили огонь. На месте происшествия работали сотрудники пожарных частей 96 и 93. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Ленобласти.