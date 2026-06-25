Минчанин написал заявление в милицию на 78-летнего отца из-за его поступков. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.
Во Фрунзенское РУВД с заявлением пришел сын 78-летней минчанки. По словам мужчины, его отец применил физическое насилие в отношении матери.
На место оперативно выехал участковый инспектор, установивший, что конфликт произошел на почве бытового скандала.
Как удалось выяснить, мужчина агрессивно отреагировал на замечание своей супруги, которая просила его прекратить злоупотреблять алкоголем. В ответ 78-летний минчанин пришел в ярость и несколько раз ударил жену.
Из жалости к мужу пенсионерка не стала обращаться в милицию, но через некоторое время о случившемся она проговорилась сыну, который сразу же позвонил в милицию.
Пострадавшая в разговоре с милиционерами призналась, что на протяжении многих лет систематически подвергалась физическому насилию со стороны мужа. Минчанин не только поднимал на нее руку, но также угрожал убийством.
Каждый раз после инцидента мужчина уговаривал супругу не сообщать про случившееся в милицию и уверял, что подобное больше не повторится. Пенсионерка верила обещаниям, однако после каждого «последнего раза» все повторялось снова.
«Ощущая свою безнаказанность, агрессор продолжал издеваться над супругой», — обратили внимание в ГУВД.
В отношении минчанина заведено уголовное дело.
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