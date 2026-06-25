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В Мексике водитель въехал в толпу футбольных болельщиков, 17 человек пострадали

Во время празднования футбольной победы в Мексике водитель автомобиля протаранил толпу фанатов. Машина сбила и переехала десятки людей.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

В городе Кабо-Сан-Лукас во время празднования победы сборной Мексики над Чехией на чемпионате мира по футболу водитель автомобиля, заблокированного ликующей толпой, нажал на газ и протаранил людей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Разъяренная толпа вытащила водителя и пассажиров из салона и избила их, удерживая до прибытия полиции. По предварительным данным, в результате наезда 17 человек получили травмы различной степени тяжести, состояние одного из пострадавших оценивается как крайне тяжелое. На месте происшествия работают экстренные службы.

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