В Мексике водитель въехал в толпу футбольных болельщиков, 17 человек пострадали

В городе Кабо-Сан-Лукас во время празднования победы сборной Мексики над Чехией на чемпионате мира по футболу водитель автомобиля, заблокированного ликующей толпой, нажал на газ и протаранил людей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Разъяренная толпа вытащила водителя и пассажиров из салона и избила их, удерживая до прибытия полиции. По предварительным данным, в результате наезда 17 человек получили травмы различной степени тяжести, состояние одного из пострадавших оценивается как крайне тяжелое. На месте происшествия работают экстренные службы.
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