Воронежский фитнес-тренер потеряла 1,1 млн рублей из-за «инвестиций»

Все началось со знакомства в социальной сети. Некий мужчина предложил потерпевшей дополнительный заработок на биржевых торгах. Женщина оставила заявку, после чего ей позвонил «финансовый специалист» и убедил скачать специальное мобильное приложение для инвестиций. Первый взнос был небольшим, но затем с ней связали персонального «трейдера», который настойчиво рекомендовал пополнять баланс для получения сверхприбыли.