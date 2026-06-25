Подростки угнали «семерку», чтобы стать на металлолом

У кого из подельников зародилась идея сдать отечественный автомобиль на металлолом, в пресс-службе регионального полицейского главка не уточняют. Сообщается только что молодые люди взломали замок двери автомобиля, соединили провода зажигания и уехали со двора. Полученными за машину деньгами они собирались распорядиться по собственному усмотрению.