Подростки угнали «семерку», чтобы стать на металлолом

Владелец ВАЗ‑2107 лишился своего автомобиля в ночь на 3 июня. Накануне вечером волгоградец припарковал машину у дома, а утром не нашел ее на месте.
Полицейские выяснили — кражу совершили два приятеля — одному из них 17 лет, другому уже исполнилось 18.
У кого из подельников зародилась идея сдать отечественный автомобиль на металлолом, в пресс-службе регионального полицейского главка не уточняют. Сообщается только что молодые люди взломали замок двери автомобиля, соединили провода зажигания и уехали со двора. Полученными за машину деньгами они собирались распорядиться по собственному усмотрению.
Сумма ущерба автовладельцу составила 60 тысяч рублей. В отношении сообщников возбуждено уголовное дело. За кражу по предварительному сговору каждому грозит до пяти лет колонии.
Ранее 17-летнего волгоградца обвинили в краже ювелирных изделий у своей знакомой.