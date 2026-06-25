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Подростки угнали «семерку», чтобы стать на металлолом

Молодые люди взломали замок двери автомобиля, соединили провода зажигания и уехали со двора.

Владелец ВАЗ‑2107 лишился своего автомобиля в ночь на 3 июня. Накануне вечером волгоградец припарковал машину у дома, а утром не нашел ее на месте.

Полицейские выяснили — кражу совершили два приятеля — одному из них 17 лет, другому уже исполнилось 18.

У кого из подельников зародилась идея сдать отечественный автомобиль на металлолом, в пресс-службе регионального полицейского главка не уточняют. Сообщается только что молодые люди взломали замок двери автомобиля, соединили провода зажигания и уехали со двора. Полученными за машину деньгами они собирались распорядиться по собственному усмотрению.

Сумма ущерба автовладельцу составила 60 тысяч рублей. В отношении сообщников возбуждено уголовное дело. За кражу по предварительному сговору каждому грозит до пяти лет колонии.

Ранее 17-летнего волгоградца обвинили в краже ювелирных изделий у своей знакомой.